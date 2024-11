Balaclava Fest comprova que o rock, novo ou velho, ainda tem muito gás

O show foi uma espécie de volta ao passado da banda. Tirando "Garden", do último disco, "Sweep Into Space" (2021) e um furioso cover de "Just Like Heaven", do Cure, que a banda toca há muitos anos, as outras 16 músicas são de álbuns lançados da década passada para trás.

O trio americano Dinosauu Jr. durante show no Balaclava Fest no domingo (10), em São Paulo Imagem: @camilafcara e @mayaragiacominiphoto/Divulgação

Como "The Lung", que abriu a apresentação. É uma faixa do cultuado disco "You're Living All Over Me", lançado em 1987. Aliás, outras três faixas dele estiveram no show: "Kracked", "Sludgefeast" e "Little Fury Things" — esta última, de versos como "Um coelho se afasta de mim, acho que vou rastejar/ Um coelho sempre me esmaga, de novo eu rastejo/ Tentei pensar no que está sobre mim, isso me faz rastejar/ Vou deixar você fugir de mim, mais rápido do que eu rastejo".

O som estava alto, como deve ser, e a banda animada, mesmo tendo feito show um dia antes em Santiago (Chile). Faixas como "Start Chopin" ganharam musculatura ao vivo, com uma intensidade impressionante temperada por distorções sonoras.

O grunge (de Nirvana e Mudhoney), o stoner rock (de Kyuss e Queens of the Stone Age), o shoegaze (de My Bloody Valentine e Ride) devem muito ao som e à estética do Dinosaur Jr. "Freak Scene", talvez a música mais representativa da banda, simboliza uma geração com versos como "A estranheza flui entre nós/ Qualquer um consegue perceber ao nos ver/ Cena esquisita, não conseguem nos entender/ Por que não pode apenas ser legal e nos libertar?".

Pouco antes, a dupla Water from Your Eyes fez talvez o show mais surpreendente do Balaclava Fest. Surpreendente porque é um nome ainda pouco conhecido no país, e eles tocaram no palco menor, improvisado em um hall do Tokio Marine.