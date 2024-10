Como 'A Diplomata' equilibra a política da ficção e da vida real?

Esse é o truque divertido da série. As palavras a mais, os nomes, os lugares, as descrições de forças da milícia no Oriente Médio... Tudo isso é parte do charme da série, e é preciso aprender. É isso que faz essas pessoas parecerem inteligentes, descoladas, empolgantes. Keri Russell

Rufus Sewell, que interpreta Hal, concorda e se sente aliviado por não precisar usar o jargão com a mesma frequência que Kate. "Saber todos esses acrônimos e nomes de líderes mundiais com a mesma familiaridade que você saberia nomes de ruas da cidade em que você cresceu ou o nome de pessoas com quem você estudou... Por esse motivo, sou grato por ela ter que fazer tudo isso, e eu não. Mas é melhor eu tomar cuidado, ou isso vai vir me pegar. Sempre que falo algo desse tipo, aparece um discurso no dia seguinte", brinca.