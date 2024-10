Joana Prado diz que caso Priscila Belfort está avançando: 'Coisas fortes'

Os filhos adolescentes do casal ficaram em choque com o documentário. "Tivemos que ficar um tempão conversando com eles. A primeira frase da Kyara, chorando, foi: 'Mamãe, eu não sabia que vocês tinham passado e que vivem tudo isso até hoje'. Eles realmente não tinham noção."

Ela afirma que a família tem uma "ferida aberta" após o desaparecimento de Priscila. "Passamos por muitas fases nesses 20 anos. O desaparecimento é um luto diário. Não sabemos o que aconteceu com a Pri, não sabemos se ela está viva, se está sofrendo ou se morreu de fato. Isso vai nos matando aos pouquinhos."

Priscila criticou ainda alguns aspectos da investigação. "Vemos tantas lacunas na investigação e nos perguntamos: 'Será que esse caso não poderia ter sido solucionado lá atrás?'. Por que a vida da Priscila não foi investigada a fundo? Por que não quiseram ou não fizeram uma investigação mais voltada para a vida dela? Quem estava no ciclo de amizades, com quem ela estava namorando, quais foram os últimos passos da Pri?".