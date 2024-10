Repercussão negativa? Série de Simone Biles aborda polêmica sobre o marido

Para a diretora Katie Walsh, por ser algo pessoal, o assunto era delicado, mas precisava ser abordado. "Pensei sobre como falar com ela sobre o marido, pois queria ser cuidadosa com sua saúde mental e ter certeza de que estávamos fazendo as perguntas de maneira respeitosa", contou para Splash.

Simone Biles não teria escondido nenhum assunto, defende Walsh. "Ela é tão honesta e aberta com suas experiências, que não havia assuntos proibidos, mesmo se fossem coisas positivas ou negativas."

Jonathan é uma pessoa que a apoia muito, uma influência maravilhosa em sua vida. Sei que ela o aprecia muito, e estou feliz que ela pudesse falar sobre isso e dizer o que realmente acha sobre isso. Foi necessário, pois eles [como casal] enfrentaram uma repercussão negativa. Katie Walsh, em conversa com Splash

Simone Biles defendeu o marido Jonathan Owens, jogador de futebol americano na NFL Imagem: Reprodução/Instagram

Segundo a diretora, o momento mais difícil da produção aconteceu quando, durante o aquecimento do solo da fase classificatória das Olimpíadas, Biles teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda. "Não sabíamos se isso seria o fim de sua participação nas Olimpíadas, ou se ela poderia continuar. Estávamos realmente preocupados por ela, e esse foi o dia mais estressante durante a produção."

Sobre gravar durante as Olimpíadas de Paris, Walsh disse ter sido tranquilo, pois a Netflix conseguiu acesso a quase todas as áreas da competição. Era preciso apenas respeitar a intimidade dos atletas.