Vice Miss Bumbum diz evitar conteúdo adulto e não quer ser 'nova Urach'

Modelo quer mais que "fama momentânea". "Prefiro focar no mundo fitness, ser uma referência como influenciadora nessa área."

Modelo de Passo Fundo (RS) investiu na "dieta do sexo" para conseguir boa colocação no Miss Bumbum. O mesmo método foi utilizado por Larissa Sumpani, vencedora do concurso em 2023. "Nesse momento, não quero trocar energias", esclareceu à época.

Candidata celebrou segundo lugar após se ver entre favoritas para vencer concurso. "Sou uma mulher diferenciada. Consigo trazer a sensualidade e a elegância que o Miss Bumbum busca. Carrego o nome do concurso com honra, sem baixarias. Sou uma mulher com sex appeal."