De 'recatada' a viciada em sexo: confira finalistas do Miss Bumbum 2024

O Miss Bumbum 2024 confirmou hoje a lista de modelos finalistas do concurso. Entre as candidatas que disputarão a faixa no dia 4 de outubro em São Paulo estão Rafaela Dias, que evita falar sobre sexo por "chamar a atenção naturalmente", e Debora Gomes, que se considera "viciada" em sexo e disse já ter transado 18 vezes em 12 horas.

Confira as 15 finalistas do Miss Bumbum 2024

Patrícia de Paula (Rio de Janeiro) - 601,2 mil votos