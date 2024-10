Guitarra, reza e strip-tease de freira: como foi final do Miss Bumbum 2024

Pâmella Michelliny (Bahia) chegou ao palco fantasiada de freira e fez um strip-tease. Dançando o hit "Like a Prayer", de Madonna, a modelo trans terminou a apresentação mostrando uma bandeira com a mensagem: "ser vista para continuar viva".

Sabrina Rabanne (Alagoas) animou o público ao se apresentar como uma guitarrista sexy. Ela caminhou ao lado do público e também exibiu um número de pole dance durante a apresentação.

Imagem: Thiago Duran

Tiele Azambuja (Rio Grande do Sul) trouxe a cultura gaúcha para o palco do Miss Bumbum. Após se apresentar com um dançarino, ela tirou o roupão e terminou o show como uma passista de escola de samba. "Força RS", era a mensagem escrita em sua camiseta.

Patrícia de Paula (Rio de Janeiro), que terminou a primeira fase do concurso como candidata mais votada, também empolgou público. Ela sambou ao som de "Cheia de Manias", hit do Raça Negra.

Apresentadora do Miss Bumbum fez uma oração. Ana Akiva foi pastora de uma igreja evangélica por cinco anos antes de vender conteúdo adulto. Ela foi participante do concurso em 2014.