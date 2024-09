Modelo do Miss Bumbum foi operária e diz que viveu affair com ex-Palmeiras

Pâmella Michelinny, 39, quer se tornar a primeira mulher trans a vencer o Miss Bumbum. A modelo é uma das finalistas do concurso que anunciará a vencedora no dia 4 de outubro.

O que disse Pâmella Michelinny

Ela afirma que viveu um affair com um então jogador do Palmeiras em 2020. Segundo a modelo, eles se conheceram em uma praia de Maresias (litoral de SP) no ano anterior. "Ele é muito conhecido e polêmico. [...] Fazia de tudo para chamar a atenção, pois tem um ego muito inflado".

Atleta não faz mais parte do elenco do Palmeiras. "Descobri recentemente que fui bloqueada por ele no Instagram. Acho que ele não sabia que eu era transexual, e acabou me bloqueando quando soube. Não tenho mais acesso às conversas."