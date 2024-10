Ex-pastora substitui Andressa Urach na apresentação da final do Miss Bumbum

Andressa Urach, 36, não vai mais apresentar a final do Miss Bumbum 2024.

O que aconteceu

A ex-pastora Ana Akiva substituirá a modelo no comando do evento, que será realizado na sexta-feira (4). "Recebi o convite da produção do Miss Bumbum e achei magnífico. Em 2014, tentei o campeonato, tanta coisa passou, até pastora eu me tornei, agora estou de volta como apresentadora", disse Ana Akiva.

No total, 15 candidatas vão disputar a final do Miss Bumbum. Elas farão uma apresentação de dois minutos.