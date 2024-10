Gal Gadot ou Lily Collins? Miss Bumbum diz parecer com atrizes de Hollywood

Giovanna Lautier, 22, representante do Distrito Federal na final do Miss Bumbum 2024, é criadora de conteúdo adulto e diz que muitos dos pedidos que recebe são influenciados por sua semelhança com atrizes famosas. Apresentações finais e anúncio da vencedora do concurso serão realizados na sexta-feira (4), em São Paulo.

O que disse Giovanna Lautier

As pessoas têm fetiches e me pedem coisas específicas nas plataformas de conteúdo adulto. Como eu tenho uma similaridade física com algumas atrizes e modelos, as pessoas acabam me pedindo algo referente a isso.

Modelo afirmou que assinantes a comparam com Gal Gadot, atriz israelense que interpretou a Mulher Maravilha nos cinemas. "Começaram a me pedir incessantemente para que eu fizesse algumas fotos caracterizada, fantasiada de Mulher Maravilha. [...] Foi algo especial e que me trouxe muito dinheiro e sucesso."