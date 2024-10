Vencedora do Miss Bumbum foi manicure e fez live de suruba com 10 pessoas

Quem é Bruna Carlos

Bruna já transmitiu suruba com 10 pessoas. "A gente sempre juntava uma galera para fazer uma festinha. A maioria das minhas 'surubinhas' foram transmitidas no site Câmera Prive. Também já transei com quatro homens ao mesmo tempo", disse em papo exclusivo para Splash.

Modelo abandonou carreira de manicure há três anos para vender conteúdo adulto. "Consigo tirar até R$ 50 mil por mês. Antes, eram R$ 3.000 ou R$ 4.000 no mesmo período. Em alguns meses, quando a gente trabalhava muito, conseguia tirar no máximo R$ 8.000."

Bruna explicou como funciona uma "suruba" ao vivo. "Como éramos amigos, ficava mais fácil. Quando a gente percebia que um deles estava com o pau 'meia bomba', brincávamos com outro. Sempre trocávamos sinais, para facilitar a logística. As meninas também sinalizavam quando não estavam bem."

Não existe uma pessoa que não broche nessa vida. Não estamos fazendo uma novela. Aquilo é a vida real.

Ela diz receber pedidos inusitados com frequência dos assinantes nas plataformas de conteúdo adulto. "Uma vez, o cliente pediu para eu fazer um vídeo me masturbando com o óculos. Queria que eu colocasse ele na minha vagina.[...]. Mas existem coisas que eu nunca faria, como deixar urinarem em mim. Não sou do tipo que faz qualquer coisa por dinheiro."