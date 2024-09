Candidata ao Miss Bumbum diz que transmitiu suruba com 10 pessoas ao vivo

Bruna explicou como funciona uma "suruba" ao vivo. "Como éramos amigos, ficava mais fácil. Quando a gente percebia que um deles estava com o pau 'meia bomba', brincávamos com outro. Sempre trocávamos sinais, para facilitar a logística. As meninas também sinalizavam quando não estavam bem."

Não existe uma pessoa que não broche nessa vida. Não estamos fazendo uma novela. Aquilo é a vida real.

Ela diz receber pedidos inusitados com frequência dos assinantes nas plataformas de conteúdo adulto. "Uma vez, o cliente pediu para eu fazer um vídeo me masturbando com o óculos. Queria que eu colocasse ele na minha vagina.[...]. Mas existem coisas que eu nunca faria, como deixar urinarem em mim. Não sou do tipo que faz qualquer coisa por dinheiro."

A maioria dos nossos clientes são 'punheteiros'. Eles só querem aquela 'punhetinha' de básica. Para mim, isso não existe. A gente precisa dar um contexto, passar uma vivência por trás de tudo. Eu venho trazendo isso aos poucos para o pessoal nos meus conteúdos.

Concurso disponibiliza conteúdos exclusivos. O "Miss Bumbum só para maiores", perfil na plataforma Privacy, permite que os fãs do Miss Bumbum confiram ensaios sensuais das participantes.