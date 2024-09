Candidata ao Miss Bumbum evita falar de sexo: 'Chamo atenção naturalmente'

Eu, como modelo e miss, tenho que ser exemplo para a sociedade, para o Brasil.

Rafaela quer representar marcas e participar de propagandas após o Miss Bumbum. "É um conjunto. Não adianta a pessoa ser só bonita e ter um corpo perfeito. É preciso ter postura e saber falar, representar."

Modelo adiantou que não se apresentará como Tiazinha na atual edição do Miss Bumbum. "Eu sou uma pessoa criativa, que gosta de estudar as possibilidades e observar os que as pessoas gostam. Já pensei em tudo. Vou me apresentar com uma arte minha na final, e a galera vai curtir."

Rafaela Dias foi a terceira colocada do Miss Bumbum 2024. Modelo, que foi musa do São Paulo em 2019, vende conteúdo adulto nas plataformas OnlyFans e Privacy.

Concurso disponibiliza conteúdos exclusivos. O "Miss Bumbum só para maiores", perfil na plataforma Privacy, permite que os fãs do Miss Bumbum confiram ensaios sensuais das participantes.