Modelo diz investir R$ 60 mil para Miss Bumbum e revela sexo com 12 em iate

Tiele Azambuja representa o Rio Grande do Sul na final do Miss Bumbum 2024, que acontece nesta sexta-feira (4) em São Paulo. Ela afirma ter investido cerca de R$ 60 mil durante a preparação para o concurso.

O que disse Tiele Azambuja

Faço acompanhamentos com nutricionistas, fisioterapeutas, personal trainer e uma terapeuta, que me indicou um coach. Desde o início da preparação, há quatro meses, considerando também passagens, hospedagens, roupas e dançarino, gastei R$ 60 mil.

Modelo de Passo Fundo (RS), ela também está investindo na "dieta do sexo" para conseguir boa colocação no Miss Bumbum. O mesmo método foi utilizado por Larissa Sumpani, vencedora do concurso no ano passado. "Nesse momento, não quero trocar energias", esclareceu.