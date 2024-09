Finalista do Miss Bumbum diz que transou em cemitério e levou tapas na TV

Sabrina Rabanne, 31, representa Alagoas na final do Miss Bumbum 2024. As apresentações finais e o anúncio da vencedora do concurso acontecerão no dia 4 de outubro em São Paulo.

Quem é Sabrina Rabanne

Atriz protagonizou o Teste de Fidelidade, quadro apresentado por João Kleber na RedeTV!. "Uma vez, tive problemas porque precisaram colocar uma tarja preta. Fiz topless na praia e não podiam mostrar, estava aparecendo demais. Eu não brincava em serviço", disse em entrevista para Splash em agosto de 2023.

Sabrina Rabanne contou "tática" para seduzir homens no quadro. "Chegava mostrando o bumbum. Durante meu primeiro teste, em um iate, mostrei a bunda e perguntei o que a pessoa achava da minha marquinha. Ele caiu rapidinho".