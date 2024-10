De Bernardine Evaristo a Yuliana Ortiz: os lançamentos da Flup 2024

A Flup (Festa Literária das Periferias) volta ao Rio de Janeiro para a 14ª edição, que acontece de 11 a 17 de novembro. O evento terá como um dos destaques os lançamentos de livros de autores negros.

Maria Beatriz Nascimento

A festa literária vai homenagear a historiadora, poeta e cineasta Maria Beatriz Nascimento (1942-1995). Com o tema "Roda a Saia, Gira a Vida", o festival trará o legado artístico e ativismo na defesa dos direitos humanos de negros e mulheres no Brasil. As escritoras Nadia Yala Kisukidi, Yuliana Ortiz Ruano e Bernardine Evaristo estão entre as convidadas internacionais que apresentarão as obras ao público brasileiro.

Splash teve acesso aos lançamentos previstos durante a edição e antecipa a lista com exclusividade.