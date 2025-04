Mario Vargas Llosa: literatura para confrontar a medíocre realidade

Postei isso nas redes e as respostas mostram como Llosa conquistou a admiração dos leitores com romances diferentes, escritos em diversos momentos da trajetória de mais de seis décadas.

"A Festa do Bode", o meu grande Llosa, é de 2000. "As Travessuras da Menina Má" é de 2006. "A Cidade e os Cachorros", de 1963. "A Guerra do Fim do Mundo", de 1981. "Tia Júlia e o Escrevinhador", de 1977. "Pantaleão e as Visitadoras", de 1973. "Conversas no Catedral", de 1969. Isso para ficar em alguns dos títulos mais citados como fundamentais por colegas.

Em fevereiro de 1964, após ler "A Cidade e os Cachorros", o mexicano Carlos Fuentes, outro gigante da literatura latino-americana, compartilhou sua empolgação com Llosa. Elogiou o livro por fugir de sermões e moralismos. Também afirmou que o futuro do romance vivia na América Latina, lugar onde tudo estava para se dizer. A mensagem faz parte de "Las Cartas del Boom", livraço ainda inédito no Brasil.

Fuentes foi além. Falou do fracasso das ideologias, de suas contradições, do paradoxo de quem "nega a tragédia e sai a combater a injustiça e a implantar a razão". Pessoas que, depois, amanhecem "com as mãos cheias de injustiça em nome da justiça e os olhos cegados, outra vez, pela loucura invocada em nome da razão". Completou: "não é essa visão trágica a única capaz de abraçar a realidade?"

Muitas vezes, cheios de certezas, atropelamos os demais para tentar impor nossas convicções inabaláveis. Fica fácil enxergar as mazelas, contradições e podridões alheias enquanto nos envaidecemos com nossa autoproclamada superioridade moral. Serve para gente de todo espectro ideológico, cegada pela loucura de sua própria razão.

Llosa, pessoa física, não escapou desse tormento mundano. Mas, fundamental para um escritor, nos momentos mais brilhantes da carreira entregou aos leitores uma literatura que apresenta olhares multifacetados para abarcar toda essas contradições, fugindo de discursos fáceis e manipulações canhestras.