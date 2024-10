De 'Misericódia' a 'Shikun': filmes da 48ª Mostra de SP que você deve ver

A trama acompanha Wellington, que deixa um centro de detenção juvenil e, sem apoio dos pais, vaga pelas ruas de São Paulo. Em um cinema pornô, ele encontra Ronaldo, um homem mais velho, que o guia.

Outro destaque do filme vai para o olhar do diretor para a cidade onde ele é gravado, diz Stivaletti. "Marcelo Caetano filma São Paulo com carinho e com uma beleza que é engraçada. São Paulo [às vezes é vista como] muito feia, principalmente o centro, que está tão degradado, mas o Marcelo bota uma fotografia ali que você fal: 'Nossa, como São Paulo é lindo'".

Assista à íntegra do Plano Geral:

