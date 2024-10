'Até Que a Música Pare' aborda 3ª idade: 'Não é fácil envelhecer no Brasil'

A diretora da trama, Cristiane Oliveira, afirma que o filme nasceu a partir de uma família cujo avô vendia baralhos de cartas sem nota fiscal —foi aí que ela descobriu o "talian", variante da língua vêneta ainda falada no Brasil, sobretudo nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. "Quando entramos em contato com pessoas que têm tanto a contar, a escuta é fundamental. Olhar para essa faixa etária com esse olhar é o básico", diz.

Não é fácil envelhecer no nosso país. Faltam serviços, estruturas para acolher essas pessoas que têm novas necessidades —sejam de mobilidade, cognição ou saúde. Precisamos olhar e investir mais nisso. E também há a questão da adaptação da tecnologia: como ensinar isso, para eles não se sentirem tão de fora e seguirem dialogando com as novas gerações Cristiane Oliveira

Luto e rompimentos familiares também são tema do filme

Outro tópico que o filme pretende tratar é o papel da religião sobre o luto. "O luto tira nosso chão e, nesse lugar, nos questionamos sobre como estamos vivendo", conta a diretora. "O filme se debruça sobre isso".

Flavia também diz que Caroline quis investigar, no âmbito familiar, até que ponto toleramos as diferenças para não rompermos. "Eu adoro. É um filme diferente, que não vemos, normalmente com uma diretora que já tem sua assinatura".

