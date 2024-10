Fãs choram e levam flores para a porta do hotel onde Liam Payne morreu

O hotel Casa Sur permanece com as portas fechadas. Apenas funcionários, hospedes e a polícia podem entrar e sair. A reportagem flagrou alguns policiais dentro do estabelecimento.

Os funcionários não puderam falar com a imprensa. No entanto, um trabalhador que fazia a segurança do hotel contou à reportagem que a movimentação nesta quinta-feira estava "mais tranquila" do que na quarta à noite, quando o músico morreu. "Agora estamos famosos, mas por um motivo triste", disse o funcionário do hotel .

Um restaurante que fica ao lado do hotel CasaSur, estava aberto e seguiu funcionando normalmente. Muitos fãs se surpreenderam com a notícia da morte do músico, principalmente, porque acreditavam que Liam havia deixado o país, já que a namorado do músico não estava mais na Argentina. "Eu achei que a notícia da morte era mentirosa porque quase ninguém sabia que o Liam seguia na Argentina. Achei que ele já tivesse deixado o país", contou Lucia Lopes, 23, que carregava um pôster do ídolo, que deixaria no santuário como homenagem.

Milagros Ortiz, 23, disse que ficou muito triste que essa tragédia tenha acontecido no seu país. "Acho que é a primeira vez que um artista que eu amo morre, ainda mais nessas condições e no meu país", considerou.

A morte do cantor

Liam Payne foi encontrado morto no início da noite de quarta-feira (16). Ele caiu do terceiro andar no pátio interno do hotel CasaSur, no bairro portenho de Palermo Hollywood. Um áudio divulgado pela imprensa Argentina mostra um funcionário do hotel chamando a polícia e avisando que um hóspede estava "drogado" e "quebrando todo o quarto".