Com Simple Minds em SP, vocalista brinca que vai a jogo do Corinthians

O Simple Minds retorna ao Brasil no dia 4 de maio para uma apresentação única no Espaço Unimed, em São Paulo.

Com mais de quatro décadas de estrada e hits eternizados nas pistas dos anos 80, nos palcos e até no cinema, a banda escocesa liderada por Jim Kerr promete um show vibrante, com clássicos do repertório e músicas do mais recente álbum, 'Direction of the Heart' (2022).

Em entrevista exclusiva ao TOCA, o vocalista falou sobre o bom momento da banda, suas paixões fora da música — como futebol e hotelaria — e relembrou histórias curiosas envolvendo o Brasil e a Copa do Mundo de 1994.