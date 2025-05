Nana Caymmi é velada no Rio de Janeiro

Cantora gravou o primeiro disco, intitulado "Nana", em 1963. No ano seguinte, ela participou do álbum "Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo". O projeto se transformou em um clássico da MPB.

Venceu a fase nacional do 1º Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, com a música "Saveiros" (Dori Caymmi e Nelson Motta). Em entrevista ao documentário "Noites de Festival", a artista falou sobre as vaias que recebeu na ocasião.

Foi até um aprendizado, porque eu fui vaiada em São Paulo [também]. Eu não tinha dinheiro, e isso me dava uma fortuna nessa época. Eu sabia que não era a Nana que estavam vaiando. Ninguém me conhecia. Quem me conhecia era a Maysa e os músicos.

Nana Caymmi

Ela gravou mais de 25 álbuns ao longo da carreira, a exemplo de "Renascer" (1976), "Mudança dos Ventos" (1980), "A Noite do Meu Bem" (1994), "Resposta ao Tempo" (1998), "Para Caymmi: de Nana, Dori e Danilo" (2004), "Sem Poupar Coração" (2009) e "Nana, Tom, Vinicius" (2020).

Nana foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco "Nana Caymmi Canta Tito Madi", em 2019. Dois anos depois, a artista recebeu uma nova indicação para a mesma premiação, mas na categoria Álbum do Ano com o projeto "Nana, Tom, Vinícius".