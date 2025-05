Após vencer no Grammy, Jota.pê promete surpresa com João Gomes no Nômade

Vendedor de três Grammys Latinos, Jota.pê segue a toada de 2024 com parcerias das mais diversas: tem um fado com a portuguesa Teresinha Landeiro, um pagode com o grupo Benzadeus e uma participação no novo álbum que Vanessa da Mata. Além do projeto "Dominguinho", encontro com João Gomes e Mestrinho que celebra a leveza e a simplicidade dos dias de domingo.

"Eu estou muito feliz e sinto que estou realizando um sonho de fazer música do jeito que eu amo. Comecei o ano cantando com o Jorge Drexler e com a Sílvia Pérez Cruz lá no Uruguai. Compus uma música com a Vanessa da Mata que vai estar no disco dela agora", celebrou o cantor e compositor durante um bate-papo com o TOCA.