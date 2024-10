Quem é a mulher com quem Liam Payne postou foto antes de morrer?

Minutos antes da notícia de sua morte, o cantor Liam Payne postou uma foto com uma mulher no Snapchat.

Kate Cassidy era namorada de Liam Payne

Ela passou duas semanas com Liam na Argentina. A influenciadora retornou à sua casa na Flórida na segunda-feira (14), dois dias antes da morte do cantor. Em um TikTok, ela contou por que voltou antes do namorado: "Eu amei de verdade a América do Sul, mas odeio ficar num lugar só por muito tempo. Era para ficarmos por cinco dias, mas acabou virando duas semanas e eu fiquei tipo: preciso ir para casa".