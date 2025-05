Complexo e plural: barulhento leque sonora de Gaga marcou o pop para sempre

Hino fora da norma

Outro caso de referências certeiras foi 'Born This Way', sucesso de 2011, que faz um aceno a 'Express Yourself', de Madonna, na melodia, e a "I Was Born This Way', sucesso cult de 1977 de Carl Bean, um momento pioneiro de orgulho LGBTQIA+ do tempo da disco music, no título.

Com uma letra que exaltava a individualidade e a aceitação, se tornou um hino moderno para as minorias, claro, mas também para qualquer pessoa que se visse fora da norma.

Influência para o pop

Com seu sucesso global, Gaga foi uma influência decisiva para que o pop dos anos 2010, incluindo aí Katy Perry, Beyoncé, FKA Twigs, Dua Lipa, Kanye West e muito da esfera k-pop (com destaque para Blackpink), incorporasse tanto sonoridades eletrônicas e sintetizadas de forma mais escancarada como buscasse explorar uma camada mais freak, menos certinha, no seu som.