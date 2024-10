Liam Payne: autópsia preliminar revela causa da morte do cantor

Esta es la llamada del gerente del hotel a emergencias momentos antes de que Liam Payne muriera: "Estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida" pic.twitter.com/3mnwcEjchw

-- La Nueva España (@lanuevaespana) October 17, 2024

Em seguida, a atendente pergunta há quanto tempo Liam estava hospedado no hotel. Esteban diz que ele estava lá havia dois ou três dias — antes, o cantor estava hospedado em outro hotel com a namorada, mas ela voltou para sua casa na Flórida na segunda-feira (14). O funcionário pede que enviem o SAME (Sistema de Atenção Médica de Emergência).

Liam foi declarado morto sete minutos depois. Ele já estava sem vida quando os socorristas chegaram, às 17h11: "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", disse Alberto Crescenti, profissional do SAME, em entrevista ao jornal La Nación.

No quarto do cantor, foram encontradas drogas. Os jornais locais divulgaram fotos do quarto, cujos móveis estavam destruídos.

Dependência química durante turnês

Liam Payne falava sobre seus problemas com abuso de substâncias desde 2021. "Eu sou muito bom em esconder, ninguém nunca saberia", disse na época em entrevista ao podcast Diary of a CEO. Ele afirmou que a dependência de drogas e álcool começou em quartos de hotel durante as turnês do One Direction.