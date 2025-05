Filha de Dorival e tia de Alice: quem é quem na família de Nana Caymmi

Filha mais velha do casal, Nana teve dois irmãos, Dori e Danilo Caymmi, que também são cantores. Os três irmãos tiveram influências do pai famoso e da Bossa Nova, mas fizeram estudos diferentes e tiveram carreiras independentes. Juntos, gravaram um álbum ao vivo em homenagem ao pai em 2004.

0:00 / 0:00

Nana ainda teve duas sobrinhas, filhas do irmão Danilo, que também seguiram o caminho da música. Enquanto Juliana se dividiu entre o canto e a advocacia, Alice Caymmi se dedicou inteiramente à música e conquistou fãs Brasil afora, tendo sucessos como "Tudo o Que For Leve" (2012).

0:00 / 0:00

Nana deixa três filhos, Stella Teresa, Denise Maria e João Gilberto, frutos do casamento com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli, entre 1961 e 1965. Ele se casou outras três vezes, mas as relações não geraram filhos: Gilberto Gil, de 1967 a 1969; João Donato, entre 1972 e 1974; e Cláudio Nucci, de 1979 a 1984).

Morre Nana Caymmi, uma das vozes mais importantes da música brasileira