'Perda irreparável': Filha põe Nana Caymmi entre as maiores vozes do século

Meu avô [Dorival Caymmi] dizia: quer saber o que é o sucesso? É ver o povo na rua cantando. E 'Resposta ao Tempo' foi isso para ela. Foi um presente. Uma música extraordinária que fala do tempo.

Stella Teresa

Nomes como Teresa Cristina, Duda Beat, Elba Ramalho e Gilberto Gil —com quem Nana foi casada por dois anos— estiveram no velório. Gil se despediu da ex-companheira com um beijo na testa, já Elba Ramalho, amiga de longa data, colocou um terço em sua mão.

O corpo da cantora deixou o Theatro Municipal em direção ao Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde aconteceu o enterro. No trajeto, foi acompanhado de aplausos do público que aguardava do lado de fora com gritos de "Viva Nana!".