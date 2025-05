Gaga no RJ: megaoperação maior que de Madonna terá 'cinturão de segurança'

O evento vai contar ainda com agentes especializados em prevenir furtos e roubos, como no Carnaval. Serão 48 motopatrulhas e grupos de policiais especializados em patrulhamento de multidão. As ações ficam por conta do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões), que vai implementar o GPM-RECOM (Grupamento de Patrulhamento em Multidão). Os PMs também realizarão policiamento na faixa de areia com cinco tendas de apoio.

Além de Copacabana, o policiamento também será reforçado no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil. As principais vias de acesso à Copacabana vão contar com pontos de bloqueio e revista. Segundo a PM, o túnel Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, terá um ponto de interceptação.

No metrô, haverá revista com detectores de metal. Ação ocorre nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. Além disso, os agentes farão o chamado "cinturão de segurança" do Leme até Copacabana, com 18 pontos de bloqueio e revista com reconhecimento facial nas ruas de acesso à praia.

Itens proibidos poderão ser descartados. São eles:

Garrafas de vidro;

Objetos e/ou substâncias inflamáveis;

Facas e canivetes -- ou qualquer objeto perfurocortante;

Armamentos.

Delegacias, como a DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), reforçam o evento. DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), DAIRJ (Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro) e DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) das zonas Sul e Oeste também apoiam esquema.