Corte na perna e diamante no dedo: o que vi em 15 minutos com Lady Gaga

Ela e seu trabalho representam valores, histórias de vida e emoções. O que mais queremos de alguém assim é justamente o banal: um sinal de humanidade, qualquer que seja. E foi exatamente o que recebi.

Era setembro de 2024 e estava em Los Angeles a convite da Warner Bros. Pictures para falar com o elenco de "Coringa: Delírio a Dois", que chegaria aos cinemas dali a algumas semanas. Fazia calor, mas eu estava confortável no ar-condicionado do hotel onde aconteceriam as entrevistas.

Era meu segundo dia na cidade onde tudo parece um cenário de filme, o que, ao mesmo tempo, me fascinava e me dava saudade dos tais sinais de humanidade.

Primeiro, fiz entrevistas de 15 minutos com o protagonista Joaquin Phoenix e com o diretor Todd Philips, ambas em torno de uma grande mesa redonda numa sala não tão grande assim. Éramos quatro jornalistas de diferentes partes do mundo e tudo estava dando certo, ainda que com algumas excentricidades.

Funcionava assim: quem estava sentado ao lado do entrevistado começava a fazer sua pergunta, e íamos seguindo a ordem da mesa. Uma das entrevistas foi em sentido anti-horário, a outra em horário.