'Linda e malhada': Por que Marisa Orth é a atriz perfeita para nova série?

Marisa Orth, 60, é um dos principais nomes de atrizes nacionais quando o assunto é misturar comédia e beleza. Eternizada como Magda no humorístico "Sai de Baixo", agora interpreta Beth em "Body By Beth", série de comédia que já conta com cinco episódios disponíveis na Max.

Na produção, acompanhamos as confusões nas quais a família da protagonista acaba envolvida. Beth já foi uma grande lenda das academias do Rio e era casada com Ri-Man, vivido por Diego Vilela, um ex-halterofilista que agora se dedica à ioga e à meditação ao lado de seu atual companheiro, Ronaldo (Guilherme Weber). Nesta dinâmica há também os filhos: Guilherme (Victo Lamoglia) e Carol (Verônica Debom). Quando a academia da família, ainda presa no passado, tem que encarar uma concorrente cheia de tecnologia, eles se unem para tentar manter o local funcionando.

Em "Body By Beth", Marisa Orth encarna uma espécie de Jane Fonda dos anos 1980 que protagonizava vídeos de exercícios físicos. Na série, Beth é um ícone fitness que ainda tenta ser relevante em meio às novidades do mundo digital.