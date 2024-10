Quem é o assassino que participou de reality de namoro sem ninguém saber?

"A Garota da Vez" chega aos cinemas nesta quinta-feira (10) e conta a história real do assassino em série americano Rodney Alcala, que ganhou o apelido de Dating Game Killer, algo como "assassino do jogo de paquera" em tradução livre para o português. Ele ficou mundialmente famoso por ter participado de um programa de TV de relacionamentos.

Estrelado e dirigido por Anna Kendrick, o longa alterna entre passado, presente e futuro, mostrando diferentes momentos e ataques do criminoso interpretado por Daniel Zovatto. Já Kendrick interpreta Sheryl Bradshaw, a solteira no centro de The Dating Game, um programa de televisão sobre namoro às cegas dos anos 1970. "Solteiro n.º 3, não me decepcione!", ela diz —uma frase com um significado arrepiante à medida que fica claro se tratar de Alcala.