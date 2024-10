Gloria Pires faz estreia como diretora em 'Sexa'; filme inicia as gravações

Gloria Pires faz sua estreia como diretora ao comandar o longa "Sexa", o qual também conta com a atriz como protagonista. O longa aborda envelhecimento e a redescoberta do amor e já começou a ser rodado, com gravações no Rio.

Na trama, Gloria interpreta Bárbara, uma mulher de 60 anos que vive entre seu trabalho como revisora de textos e conversas ácidas com sua vizinha (e melhor amiga) Cristina, interpretada por Isabel Fillardis. Frustrada com o universo do namoro, Bárbara já havia desistido das esperanças de encontrar um novo amor, até conhecer Davi, um viúvo 25 anos mais jovem, interpretado por Thiago Martins. O romance inesperado coloca Bárbara em uma encruzilhada: seguir o coração ou se curvar ao medo da diferença de idade e ao julgamento alheio.

A artista comenta a alegria de estrear no set do outro lado da câmera. "Estar nesse projeto é a realização de um sonho! Uma boa semente, plantada em terra fértil, dá bons frutos! Sinto como se tudo o que vivi até agora, tanto pessoal quanto profissionalmente, tenha sido para me preparar para esse momento - estou apaixonada!", disse em nota enviada à imprensa.