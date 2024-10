Quem é Anna Kendrick? Atriz de 'Crepúsculo' faz sua estreia como diretora

Anna Kendrick, 39, faz sua estreia na direção com "A Garota da Vez". O filme, baseado em uma história real, já está em exibição nos cinemas brasileiros e também conta com a artista como protagonista. No entanto, o sucesso da carreira da atriz já é de bastante tempo, ao contar com diversos títulos de sucesso em sua filmografia, como "Crepúsculo" e "A Escolha Perfeita".

Em 2022, estrelou "Querida Alice", filme que aborda relacionamento abusivo e, segundo a atriz, ela usou experiências pessoais para viver a personagem vítima de violência. Ela não revelou quem foi o abusador em sua vida.