Bullying e improvisos de Jim Carrey: as curiosidades do live-action 'Sonic"

Primeira imagem de Sonic deixou o público surpreso negativamente Imagem: Divulgação/ Paramount Pictures

O tênis de Sonic foi produzido meticulosamente para imitar o mesmo par visto no vídeo-game e filme. O item de colecionador foi desenvolvido pela Puma e a equipe do The Shoe Surgeon.

A bilheteria de 'Sonic: O Filme' surpreendeu o estúdio. Foram US$ 300 milhões arrecadados mundialmente. A sequência teve um desempenho ainda melhor, US$ 401,8 milhões.

O roteiro do filme é original, mas a produção resgata vários elementos e referências do universo do videogame, deixando o resultado bem nostálgico para os gamers de plantão. Masato Nakamura, compositor da trilha original dos jogos, foi creditado no filme.

Com o atraso no lançamento, o filme se tornou um marco para celebrar o aniversário dos 60 anos da Sega, empresa criadora do videogame.