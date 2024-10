'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 14 a 18/10

Segunda-feira, 14 de outubro

Shirley e Wanda suspeitam que Betina tenha pegado as pastas com receitas confidenciais de Goma Behr, mas Binho descobre que Nina e Benjamin estão com os documentos. Nina e Benjamin explicam a Binho que estão com os documentos porque temeram que o Senhor Chicleto furtasse os papéis. Felipe e Rui aprontam no colégio com o Marquês de Isconhecido. Anna fica sabendo que o Marquês rasgou seu diário e mentiu para ela. Binho, Benjamin e Nina pedem a Norma que entregue uma carta para Goma, alertando-o de que eles estão com as receitas dele. Lucas coloca o Marquês de volta no quadro.

Terça-feira, 15 de outubro

Lucas e Anna entregam o quadro do Marquês para Elisa. Binho, Benjamin e Nina transferem os documentos secretos de Goma para Shirley e Wanda. As detetives devolvem as receitas para Goma, mas Seu Chicleto, seu rival, as toma dele, resultando em uma perseguição. Tonico encontra com Anna na Caverna Encantada; o faz-tudo explica que, depois que Paulo e Catarina se casaram, eles foram viver com os avós paternos, na casa que era o antigo colégio; Paulo presenteou Catarina com a Caverna Encantada. Tonico comenta com Anna que a diretora Norma não sabe da caverna e que Paulo pediu para não revelar a ninguém, nem à filha. Anna conta para Tonico sobre Dodô e Safira, os animais falantes da gruta, mas ele desconhece.

Quarta-feira, 16 de outubro

Moisés comenta com André que sente falta do grupo Os Luíses e que quer sair dos Felipes. Felipe empurra Benjamin da cama, que se machuca. Fafá aconselha Norma a ser uma artista e menciona que o rap está na moda. Anna tenta entrar na Caverna Encantada, mas Pilar está na biblioteca. Safira conta a Dodô que, antes de se rastejar, era uma enorme salamandra de fogo com um diamante poderoso em sua cabeça, mas que alguém pisou na cabeça dela com tanta força que o diamante caiu, levando também suas patas também. Safira diz a Dodô que aguarda o momento de sair da gruta. Os garotos não aguentam mais as atitudes de Felipe.