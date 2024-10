'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 7 a 11/10

Quinta-feira, 10 de outubro

Enquanto Elisa faz o passeio com as crianças, Pilar se torna inspetora por um dia. Os documentos confidenciais de Goma são subtraídos. Marques de Isconhecido diz que é muito importante para a história do Brasil, mas é desvalorizado. Dom Pedro I também emerge do quadro artístico e afirma que Marques nunca fez nada pelo país; os dois duelam. Lucas também batalha com Marques. Os alunos conseguem prender Marques no quadro novamente, e Dom Pedro I agradece o serviço deles. Goma avisa Shirley e Wanda que na pasta secreta estava a fórmula do urso gigante de bala de goma, e elas ficam preocupadas.

Sexta-feira, 11 de outubro

Elisa volta com as crianças para o colégio e acredita que Pilar está querendo tomar seu cargo de inspetora. Dom Pedro I vai até a Cidade de Milagres e presenteia Lucas com uma espada. Depois de trazer junto o quadro de Marques, Felipe deixa a pintura na sala da Norma. Marques ganha vida novamente e pede ajuda para Anna, dizendo que deseja contar sua história; Moleza alerta que ele é perigoso. Marques rasga as folhas do diário da Anna e a garota chora ao ver as memórias das aventuras dos pais serem fracionadas.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.