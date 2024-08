Por que Star Wars Outlaws não é uma cópia de GTA? Splash jogou preview!

Ela e seu pet fofinho precisam se envolver com os principais sindicatos do crime para juntar créditos. Assim, terão condições de pagar o mecânico para arrumar a nave e deixar o planeta estranho.

O jogo oferece uma gameplay fácil e intuitiva. Todas as respostas das missões estão claras na tela. É preciso atenção para escolher os melhores caminhos e não complicar a vida da personagem. O game é o clássico ação, aventura e estratégia.

Você terá a possibilidade de jogar num modo "inteligente", agindo furtivamente entre as facções, ou no estilo "guerra", onde sai atirando em tudo o que se move. A escolha do estilo de jogar tem ligação com a reputação da personagem com os sindicatos do crime.

Quanto melhor a sua relação com as facções, maior liberdade terá para transitar pelos territórios de cada um e cumprir as missões — sem ter de entrar em confrontos. Caso não haja uma boa imagem, você terá de agir sorrateiramente para evitar perseguições dos criminosos.

Kay Vess e o mascote Nix em Star Wars Outlaws Imagem: Divulgação/Ubisoft

Jogo em mundo aberto

Um dos grandes trunfos de Star Wars Outlaws é dar a possibilidade do player explorar todo o cenário. Ao longo da preview, Splash teve a oportunidade de vasculhar cada detalhe dos campos em meio as missões.