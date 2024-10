Flip: 'O Brasil foi pensado como um projeto de exclusão', diz Luiz Simas

As ruas do centro histórico de Paraty (RJ) já estão tomadas pela 22ª Flip. A festa literária começou na noite desta quarta-feira (9) com uma "breve aula" dedicada ao escritor João do Rio, o grande homenageado da edição. O evento de abertura foi conduzido pelo professor e escritor Luiz Antonio Simas.

João do Rio, pseudônimo do jornalista Paulo Barreto, foi um dos cronistas mais relevantes do Brasil no início do século XX. Nascido em 1881, ele dedicou-se ao jornalismo e a crônica para registrar a vida urbana. O autor usou a literatura para explorar diversas características do Rio de Janeiro (e do Brasil).

Ele teve um olhar crítico em relação à elite da época, que tentava reproduzir alguns costumes europeus antes mesmo de reconhecer a própria identidade. O trabalho contrastava com o comportamento de outros autores da época, que exaltavam um suposto "progresso" vindo do outro lado do Oceano Atlântico.