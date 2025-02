Flip 2025 volta para julho; veja data da edição deste ano

Realização da maior festa literária do País no meio do ano sempre foi, desde sua primeira edição, pensada para movimentar as ruas de Paraty em um período fora da alta temporada. Tudo alinhado com o poder público e moradores da cidade, que fica no litoral do Rio de Janeiro, na região conhecida como Costa Verde.

Com a realização da Flip nos meses de julho e agosto, ao longo dessas últimas duas décadas, a cidade conseguiu equacionar economicamente essa sazonalidade, consolidando uma segunda alta temporada no ano. Munhoz

Curadoria da festa segue sendo da escritora e editora Ana Lima Cecilio, que já foi responsável por publicações da Carambaia e do selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, onde foi responsável por trazer ao Brasil importantes autores, como Elena Ferrante.