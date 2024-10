Lisa Marie Presley manteve o cadáver do filho em casa por meses, diz livro

Lisa Marie Presley (1968-2023), a única filha de Elvis Presley (1935-1977) e Priscilla, 79, teria mantido o corpo do filho, Benjamin Keough, em sua casa por dois meses após a morte, em 2020, com suspeita de suicídio.

O que aconteceu

A revelação foi feita no livro de memórias de Lisa Marie, que morreu aos 54 anos em janeiro de 2023. A obra foi concluída por sua filha atriz Riley Keough, 35, e está sendo lançado nos EUA nesta terça-feira (08).

Os relatos da mãe foram deixados em várias gravações para "From Here to the Great Unknown" (Daqui até o Grande Desconhecido, em tradução livre). No livro, Lisa conta que teve que se forçar a "lutar" para permanecer viva por seus filhos restantes, Riley e as filhas gêmeas Harper e Finley Lockwood, agora com 16 anos.