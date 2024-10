Flip: livro 'Cem Anos de Solidão' inspirou uma das séries mais ambiciosas

Os desafios da adaptação de "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, para a série da Netflix será tema de debate durante a 22ª Flip. O evento marca a estreia da plataforma de streaming na Festa Literária Internacional de Paraty (RJ).

Adaptação foi anunciada em 2019, mas apenas em abril foram divulgadas as primeiras imagens. Ano de estreia coincide com o décimo aniversário da morte do escritor colombiano, em sua residência no México.

O livro

Publicado originalmente em 1967, "Cem Anos de Solidão" é considerado uma obra-prima do autor colombiano e ganhador do Prêmio Nobel. O romance, que narra a saga multigeracional da família Buendía na cidade de Macondo, é um exemplo emblemático do "realismo mágico" latino-americano.