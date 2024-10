Grande Sertão: quando luta entre policiais e bandidos assume ares de guerra

Luis Miranda e Rodrigo Lombardi representam a ordem como Zé Bebelo (polícia) e Joca Ramiro (chefe da organização criminosa) em "Grande Sertão". Eles não escondem que impressiona a obra de Guimarães Rosa de quase 70 anos atrás ser tão atual.

A 22ª edição da Flip acontece de 9 a 13 de outubro, em Paraty, no Rio de Janeiro. A festa literária conta com uma programação diversa, com atividades oficiais e paralelas que contemplam inúmeras formas de contar histórias.

Flip + Cinema da Praça terá programação diária e gratuita apresentando produções recentes que foram inspiradas em obras brasileiras.

*O repórter viajou a convite do Instituto CCR, patrocinador e parceiro de mobilidade da Flip.