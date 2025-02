Racismo e educação: Diva Guimarães e o brilho de um momento histórico

Não brilhou com um discurso fácil nem com uma história bonitinha, nada disso. O ano era 2017 e, sob curadoria de Josélia Aguiar, a Flip tinha escalado algumas mesas de sua programação para um palco aberto a todo o público, voltado para a praça principal. Um convite à integração.

Numa edição que homenageou Lima Barreto e teve Conceição Evaristo como grande nome, outros dois autores papeavam sobre literatura e racismo. Falo da portuguesa Joana Gorjão e do nosso Lázaro Ramos, que chorou muito com o que ouviu de Diva.

Foi no final da conversa entre Joana e Lázaro que ela, uma senhora negra, pediu o microfone. Desculpou-se com os colegas de plateia. Disse que não seria breve. Daí, contou sua história com uma clareza admirável, interrompida apenas pelos aplausos e pela inevitável emoção.

Narrou: cresceu no interior do Paraná e, aos cinco anos, foi levada por freiras para um lugar onde supostamente estudaria. Nada disso. Neta de escravizados, desde a infância foi forçada a trabalhar e vivenciou uma série de episódios repugnantes.

Vivia em Curitiba, onde cotidianamente presenciava episódios de racismo. A discriminação, o preconceito e as imposições culturais atravessaram a sua vida. Não só.

A fé na educação era outra marca de Diva. A mãe insistia: eram os cadernos e os livros que poderiam fazer com que tivesse um destino diferente daquele para o qual parecia fadada.