Netflix revela exigências da família García Márquez para adaptação de 'Cem Anos de Solidão'

Depois de anos de resistência do autor e da família de Gabriel García Márquez para uma adaptação de "Cem Anos de Solidão", a Netflix criou uma parceria com os filhos do autor que resultará no lançamento de uma série em dezembro deste ano.

O que aconteceu

Esta semana, em participação na 22ª Festa Literária Internacional de Paraty, na programação da Flip+, a plataforma revelou parte do processo desafiador da adaptação. Com presença das roteiristas Natalia Santa e Camila Brugés e do vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos, a Netflix revelou as duas exigências da família do escritor: o idioma e a locação.