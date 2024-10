Flip: evento literário é um tipo de Disney de quem cresceu como nerd

O acesso livre ao objeto e o incentivo dos mais velhos lá em casa funcionou. Sempre adorei livros. Mas não é o tipo de assunto que consigo emplacar com desenvoltura na mesa de bar normalmente. Exceto na Flip. Em Paraty, uma vez por ano, circulo como se tivesse, finalmente, encontrado minha turma. Adultos se acotovelam para acompanhar o insight de algum autor. Casas lotadas de pessoas em pé que fazem que sim com a cabeça podem até enganar: daqui, esse parece um país letrado e pensante. É a minha Disney, eu concluo olhando a igreja de Santa Rita como quem olha o castelo da Cinderela —se me esforçar bem, dá para ver até os fogos de artifício.

A sensação de pertencimento é tão grande que o olhar precisa estar atento para captar as sutis diferenças de um Brasil polarizado no perfil das pessoas que anda pelas ruas de pedra da cidade. A massa de visitantes anda confortável em sua bolha de pautas progressistas e projeta um país melhor para todos. Se um turista desavisado cair de paraquedas entre as casinhas tombadas, pode estranhar o ambiente em que citar o Ministério da Cultura é motivo de aplausos e escritores são tratados como celebridades. "A Flip é isso", alguém diz na rua, sem dizer muita coisa. "É o meu Carnaval", me fala uma mulher com uma sacola pesada cheia de literatura.

Os flipeiros se sentem mais em casa do que o morador que precisa colocar a TV no máximo para não escutar as conversas que acontecem à sua porta. O contraste é constante: enquanto o escritor Marcelo Moutinho explica sua roupa branca, cor de Oxalá, na sexta-feira, do lado de fora, ouve-se louvores entoado por algum transeunte. É ecumênico? Quase. O tema da conversa na Casa CCR é justamente as contradições do Rio de Janeiro no começo do século passado retratadas pelo cronista flanêur João do Rio.

Naquele tempo, o catolicismo dos portugueses e a macumba afro-descendente formavam uma cidade que queria ser Paris, mas virou outra mistura. João inaugurou uma maneira de andar pelas ruas e contar o que via — o surgimento do calçamento ajudou essa observação, pois dava para caminhar sem medo de cair. Ele gostava da modernidade francesa que o carioca tentava importar, mas via com maus olhos o eugenismo que tentou apagar a população marcada por séculos de escravidão. Dá para pensar de dois jeitos tão antagônicos? O escritor prova que sim. Não tinha rede social naquela época, então parece que era mais fácil mudar de ideia também.

No painel, Moutinho conta que decidiu trazer elementos de Madureira, o bairro suburbano carioca em que cresceu, para seus livros. Um cronista contemporâneo, no mesmo Rio contraditório, um século depois. A vida do Brasil profundo é distante do que se lia nas obras escritas pela elite. E nem precisa ir longe: é muito raro ver meu ABC em livros e nasci a apenas 30 km da capital paulista. "Eu vou citar esse lugar que não tinha em livro nenhum e algum menino suburbano vai se sentir representado", ele diz. O bairro natal que o afastaria da conversa com a elite é justamente o diferencial de sua literatura —e o que o coloca ali, em um local de destaque, falando para a mesma elite. Queremos seu olhar sobre Madureira tanto quanto queremos ver o Rio de 1910 que via João do Rio.

Emular bem

Mudar de ideia é especialidade do megainfluencer Felipe Neto, que está no palco principal do evento falando sobre o tema de seu livro, "Como Enfrentar o Ódio". Ao meio-dia, os termômetros marcavam mais de 30ºC e muita gente sua, em pé, para ouvi-lo falar sobre como incentivar os jovens à leitura. Ele explica como a igreja prega a submissão feminina como projeto de perpetuação da supremacia masculina. Imita um pastor ironicamente e reproduz o discurso empregado. É aplaudido. "É, eu emulo bem essa turma", ele se explica pela atuação convincente. Centenas de pessoas do que parece ser a outra turma riem.