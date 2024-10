Flip enfrenta o ódio, debate direitos LGBTQIA+ e mostra caminhos da crônica

Sem a literatura todo mundo fica suscetível a discursos de grandes líderes carismáticos de extrema-direita neofacista. Porque sem a literatura a gente não cria uma visão de mundo que está preparada para esses devaneios criminosos desses cidadãos, então enquanto a gente continuar com 86% da população sem comprar livros, a gente também vai encontrar muitos desafios para vencer Bolsonaros da vida. Felipe Neto

Público lota o auditório da matriz para ver mesa com Felipe Neto na Flip Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

O livro "Como Enfrentar o Ódio" aborda a tomada de consciência política do empresário. Ele discute o papel do ódio na própria vida, primeiro como elemento que ajudou a impulsionar a carreira e, depois, como uma ferramenta de que se tornou vítima —em especial durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O anúncio da participação de Felipe Neto na 22ª Flip, em setembro, dividiu opiniões dentro e fora das redes sociais. Em conversa exclusiva com Splash, ele afirmou que as críticas o levaram de volta ao início da carreira no YouTube, quando a plataforma de vídeos ainda era incipiente no Brasil.

Quando essas pessoas tiverem a oportunidade de me conhecer, de ler o livro, de conhecer o Clube do Livro FN, ver a ação da Bienal, em 2019, e quem sabe de irem à Flip no dia e conversarem comigo, olhar olho no olho, vão entender.