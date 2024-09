Procurando uma boa leitura? Veja 5 dicas de livros para começar a semana

Rodrigo Casarin - Conhecido no Brasil principalmente pelo excelente "O Homem que Amava os Cachorros", o cubano Leonardo Padura é sempre uma boa opção de leitura. Neste novo romance, o autor retoma o seu personagem mais famoso: o investigador Mario Conde.

A partir de crimes que precisam ser investigados, "Pessoas Decentes" olha para dois momentos da história de Cuba. Num plano temos a ilha no começo do século 20, ainda sobre fortíssima influência dos Estados Unidos. Em outro, a reaproximação dos norte-americanos durante o governo Obama, enquanto os cubanos se preparavam para receber os Rolling Stones.

"O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório (Companhia das Letras)

Ane Cristina - Vencedor do Jabuti de 2021, "O Avesso da Pele" conta a história de Henrique através dos olhos de Pedro, seu filho. A narrativa rápida consegue traduzir a linha de pensamento ansiosa e quase sufocante do personagem, que enfrenta o luto pela perda recente do pai. A ficção é sobre a vida de pessoas negras, e joga luz sobre complexidade do que é ter uma vida permeada de racismo, "velado" —se é que o racismo pode mesmo ser velado— ou contundente.