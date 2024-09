Programação do Rock in Rio hoje (21/9): shows, horários e onde assistir

Os fãs do Rock in Rio 2024 retornam à Cidade do Rock neste sábado (21). O festival contará com muitas atrações para este penúltimo dia de shows com diversos temas, como Trap, MPB, Sertanejo, Samba e Rock.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

Entre os destaques do dia estão Nem Matogrosso, Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Capital inicial, Pitty, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Lulu Santos, Ludmilla, entre outros artistas brasileiros.