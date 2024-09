Celular confiscado, show surpresa do RiR: festa secreta reúne celebs no Rio

Atração surpresa do Rock in Rio em grande estilo: Joss Stone subiu ao palco descalça por volta das 21h e cantou seus principais hits, como "Super Duper Love" e "Right To Be Wrong", em 40 minutos de pocket show. Em determinado momento, desceu do palco e foi para o meio do público.

É lindo reviver uma época em que o foco está no que está acontecendo ao nosso redor e não no que está em nossos celulares. É revigorante e algo que acho que muitos de nós precisamos.

Quando Joss se apresenta no RiR? Nesta quinta-feira, ela se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio.